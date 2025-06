Foto choc di Meloni: ecco il corteo della sinistra

Corteo per Gaza,cori di 'Palestina libera' e bandiere Pd-M5S-Avs In centinaia a piazza Vittorio per la manifestazione 'Palestina libera!'. Con questo grido, già centinaia di persone si stanno riunendo a piazza Vittorio alla manifestazione per Gaza indetta a Roma dai partiti di centrosinistra, Avs, M5s e Pd, dietro lo striscione che aprirà il corteo, con scritto 'Gaza stop al massacro. Basta complicità'.

Molte le bandiere, oltre a quelle con le sigle dei partiti, ci sono anche quelle con i colori della Palestina e quelle della pace, mentre si attendono i leader di partito Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Il corteo è partito sulle note di Bella Ciao, come del resto era prevedibile. "Ma quale genocidio, è solo uno sterminio" con le foto del presidente israeliano Netanyahu assieme al premier Giorgia Meloni. E' tra i manifesti esposti al corteo per Gaza, a Roma, con Avs, M5s e Pd. Sempre nel luogo della manifestazione c'e' un ragazzo, con la bandiera palestinese in vita, che ha sulla schiena sempre la foto di Netanyahu e della premier Meloni, accostata a quella di Mussolini e Hitler. Accanto anche un cartello con scritto "sono padre sono cristiano, sono nonno, sono italiano, non sono assassino", riferendosi sempre a delle frasi di Meloni. L'odio a quanto pare non si ferma.