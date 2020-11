Coronavirus, record mondiale nella Rsa di Foggia. 70 pazienti, tutti positivi al Covid

07 novembre 2020 a

Una Rsa al completo è risultata positiva al coronavirus. È successo a Foggia, dove tutti i 70 ospiti della struttura "Fondazione Palena" hanno contratto il Covid-19. Tra i contagiati anche 28 dipendenti, ma come riporta l’Ansa sarebbero quasi tutti asintomatici. Il contagio pare sia partito da un’operatrice socio-sanitaria che a fine ottobre ha scoperto di essere positiva. "Durante la settimana appena trascorsa tre anziani sono deceduti, mentre altri due sono stati portati in ospedale”, hanno dichiarato all’Ansa alcuni parenti degli ospiti della Rsa. Intanto – come fa sapere l’Asl di Foggia – al momento i pazienti vengono assistiti da quattro medici dell’Usca (unità speciale di continuità assistenziale).

