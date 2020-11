Matteo Salvini e la foto in Calabria: "Protesta dei sindaci contro zona rossa, c'è anche il Pd"

07 novembre 2020 a

“A Reggio Calabria, la protesta dei sindaci (anche del Pd) contro la zona rossa voluta da Conte”. A dare la notizia è l’account Twitter della Lega di Matteo Salvini. La regione, infatti, che rientra nella fascia a più alto rischio del Paese, aveva impugnato l'ultimo provvedimento del governo. Ma il Tar si è espresso dicendo No alla sospensione della zona rossa per la Calabria. Forte scontento anche per la vicenda del commissario alla Sanità, Saverio Cotticelli, che ha scoperto in tv –davanti a un giornalista di Titolo V di Rai3 - di essere stato incaricato dal governo del “Programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid“. Un programma che, quindi, non è stato nemmeno abbozzato. L’episodio ha portato il premier Conte a parlare di sostituzione del commissario con effetto immediato. La pagina Facebook Lega-Calabria ha scritto: “Il governo è sempre più confuso e a pagare sono i cittadini. Conferma un ‘commissario’ per la Calabria e lo toglie dopo poche ore... La scandalosa inadeguatezza di Cotticelli dimostra la scandalosa inadeguatezza di tutto il governo”.

