Gigi Proietti, salma bloccata al cimitero Flaminio di Roma: "Ci pensiamo noi", da Caserta si fanno avanti per la cremazione

Caserta si è fatta avanti per la cremazione di Gigi Proietti, bloccata al cimitero Flaminio di Roma. Una vicenda sconcertante che va avanti da settimane, con decine e decine di salme che aspettano di essere cremate a causa di impianti che non sono in grado di smaltire tutte le domande. “Dopo aver appreso della notizia delle difficoltà incontrare, con probabile slittamento di una settimana nella cremazione di Proietti, abbiamo deciso di offrire alla famiglia la nostra piena disponibilità ad effettuare gratuitamente la cremazione”: così Emilio Liquori, amministratore dell’impianto Tempio Mater di Castel Volturno si è fatto avanti per togliere dall’imbarazzo il Flaminio di Roma. Anche se questo gesto non cancellerà il programma, perché ci sono tante persone normali che denunciano le salme dei loro cari bloccate per settimane in attesa della cremazione. “La cosa vergognosa - ha infatti commentato Guido Crosetto - è che se non fosse accaduto ad una persona conosciuta, non lo avremmo nemmeno saputo. Dalle mie parti avrebbero cacciato già il sindaco da anni (di qualunque colore)”.

