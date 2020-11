Matteo Salvini a Quarta repubblica. "Francesco multato perché ha baciato la fidanzata? Gliela paghiamo noi"

10 novembre 2020 a

a

a

"Se non gliela toglie il sindaco la multa, ce ne facciamo carico noi". Matteo Salvini scende in campo per Francesco, il ragazzo sanzionato a Forte dei Marmi: le forze dell'ordine hanno multato per 300 euro a testa lui e la fidanzata, colpevoli di essersi baciati in pubblico. Stessa sorte per un loro amico, che si era abbassato la mascherina per furmarsi una sigaretta a distanza di sicurezza. Non abbastanza per superare le rigidissime maglie dell'ultimo Dpcm anti-Covid, evidentemente. Una vicenda "surreale", l'ha definito il leader della Lega, in collegamento con Nicola Porro a Quarta Repubblica: "Multato per un bacio alla ragazza, è buonsenso questo?". Il video-sfogo di Francesco ha fatto il giro della rete, così come la posizione di Salvini ha attirato molti commenti favorevoli.

Video su questo argomento "Apra o le sfondiamo la porta". Scende a prendere la pizza in pigiama e mascherina, blitz dei carabinieri a casa: ecco l'Italia del coprifuoco | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.