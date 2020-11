Coronavirus, Andrea Crisanti: "No al lockdown nazionale? Non ci scommetto una lira"

12 novembre 2020 a

a

a

"Sulla possibilità che il governo eviti il lockdown non ci scommetterei neanche una lira". Queste le parole del virologo Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all'università di Padova, a The Breakfast Club su Radio Capital. "Con più di 30mila casi Covid al giorno e con il numero dei morti vicini a quelli di marzo, a un certo punto anche se ci sarà il vaccino bisognerà abbassare il numero dei casi", ha spiegato l'esperto, non ritenendo opportuno quindi accantonare l'idea di una chiusura totale. Crisanti, poi, è intervenuto anche sull'annuncio dell'industria farmaceutica Pfizer, che ha dato un po' di speranza a tutti: "Il vaccino non può avere un impatto sull'epidemia prima di 12 mesi. Verso ottobre-novembre 2021 vedremo dei veri cambiamenti". Secondo il virologo, dunque, non è finita qui, anzi. Bisogna ancora continuare a combattere contro il nemico invisibile. Poi ha aggiunto: "Il vaccino della Pfizer è un barlume di luce, però bisogna guardarlo nei dettagli. C'è un problema logistico perché ha bisogno di una catena del freddo a -80 gradi e la tecnologia per la conservazione in Italia non è disponibile nei punti di distribuzione, quindi farmacie e studi medici".

"Perché troppi tamponi non aiutano". Zangrillo, dati alla mano, ribalta il teorema Crisanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.