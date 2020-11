Coronavirus, indiscrezioni: possibile la chiusura di tutte le elementari, la decisione tra sette giorni

12 novembre 2020 a

Tutti scongiurano il lockdown nazionale, eppure prima di scartare definitivamente l'ipotesi serve che la curva del coronavirus si abbassi. Lo ha messo nero su bianco Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministero della Salute. E per farlo serve un altro giro di strette. Stando a quanto rivelato da Marco Antonellis su Affaritaliani.it al vaglio del governo ci sarebbero nuovi provvedimenti. Tra questi, nei prossimi giorni, "anche la possibile chiusura delle scuole elementari". "Tra i tecnici - spiega - circolano già delle date: l'ipotesi è di aspettare ancora una settimana. Poi si deciderà".

Intanto è prevista per oggi, 12 novembre, un'altra riunione tra il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e i rappresentanti delle regioni. Anche in questo caso non sono escluse nuove restrizioni sulla scia di quanto già deciso di comune accordo da Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

