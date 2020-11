Campania zona rossa, Roberto Speranza chiama De Magistris prima della firma: confermata l'indicazione della cabina di regia

13 novembre 2020 a

“Prima di pubblicare l’ordinanza ho voluto chiamare personalmente il ministro Roberto Speranza che mi ha notiziato che la Campania è zona rossa”. Così il sindaco Luigi De Magistris ha confermato l’imminente introduzione di misure più restrittive per Napoli e l’intero territorio campano, che era stato inizialmente posto nella fascia di rischio gialla, non senza polemiche. La cabina di regia dell’Iss ha dato l’indicazione di un cambio drastico di colore, che è stata accolta dal ministro Speranza, pronto a firmare in serata una nuova ordinanza che entrerà in vigore da domenica 15 novembre. Oltre alla Campania, anche la Toscana diventerà zona rossa: arancione invece per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Intanto il governatore Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione epidemiologica nella sua regione: “Oggi abbiamo 3.900 nuovi contagi con una percentuale di positivi su 25mila tamponi quasi del 16,5%. Da tre-quattro giorni la percentuale dei positivi sui tamponi scende. Noi eravamo per chiudere tutto a ottobre - ha ricordato De Luca - questa era la nostra posizione chiara e semplice da assumere. Lo volevamo per effettuare un'operazione di freno del contagio e arrivare a Natale in condizioni sostenibili. Il Governo ha deciso di fare un'altra scelta con iniziative progressive e provvedimenti sminuzzati con la risposta proporzionale. Una scelta totalmente sbagliata perché il contagio non aumenta in maniera lineare ma esponenziale. Abbiamo perso due mesi preziosi - ha chiosato il governatore - dove c'è stato un incremento drammatico di contagi e decessi”.

