Pomeriggio 5, Vincenzo De Luca massacrato dall'autore del video del Cardarelli: "Mi vergogno di chi mi governa"

Il video, finito sui social, dell'uomo morto al Cardarelli di Napoli ha scatenato prima l'intervento feroce di Vincenzo De Luca e poi la replica dello stesso autore. "Ci vuole uno stomaco e una forza non comune. Un uomo era morto e questo girava un video. Ha anche trovato il tempo per metterlo sui social. Questo episodio è diventato motivo di altro sciacallaggio nei confronti della Campania. Non ci sono parole", è stato il aveva commento del presidente della regione Campania, De Luca. "Non mi abbasso ai suoi livelli. Io sono fiero di essere napoletano, mi vergogno di chi mi governa. Se io non filmavo, come lo dichiaravate morto? Nel lettino? Non per mancanza di ossigeno? Poteva essere uno dei familiari", la replica di Rosario, autore del video che ci tiene a precisare: "Non l'ho pubblicato io sui social".









"Stato confusionale. Dopo il morto in bagno cosa deve accadere?": De Luca fatto a pezzi da Massimo Giannini





L'autore del filmato, infatti, è stato ospite di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5. A lui arrivano anche le parole dei parenti del paziente 84enne deceduto, Giuseppe Cantalupo, lo ringraziano perché grazie a lui hanno scoperto la verità "Grazie a Rosario abbiamo scoperto com'è morto, noi eravamo a conoscenza di altro. Non meritava di morire così, abbandonato e senza un'aiuto. Grazie per aver fatto capire cosa è realmente successo".

