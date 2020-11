Coronavirus, appello dei medici in Alto Adige: "Venite in ospedale solo se rischiate la vita"

15 novembre 2020 a

Impressiona la situazione in Alto Adige, zona rossa per coronavirus. Situazione fuori controllo, così come dimostra il disperato appello lanciato di domenica mattina dall'Azienda sanitaria locale: "Vi preghiamo di recarvi in Pronto soccorso solo in caso di reale emergenza". Appello che svela come le strutture sanitarie, anche nel ricchissimo Alto Adige, siano al collasso. E ancora, la Azienda sanitari aggiunge: "Al Pronto Soccorso, il personale specialistico si prende cura di persone in pericolo di vita, come ad esempio pazienti con forti emorragie, ossa rotte, dolori al petto o infarti, avvelenamenti, mancanza di respiro, ictus", si legge in una nota. E ancora: "Molte persone potrebbero invece essere curate in modo più adeguato altrove". Il messaggio è chiaro, chiarissimo: andate al pronto soccorso soltanto se rischiate la vita. Un messaggio che ci costringe anche a riflettere sul fatto che le persone, terrorizzate dal Covid, corrano in ospedale anche in situazioni in cui, per molte ragioni, sarebbe meglio evitarlo.

