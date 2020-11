Coronavirus, il bollettino del 15 novembre: sfondata quota 45mila morti, oggi altri 546. Le cifre

15 novembre 2020 a

Contagi in calo e decessi in linea. Il bollettino di domenica 15 novembre sul coronavirus in Italia fa ben sperare. Nella giornata si sono registrati 33.979 nuovi contagi mentre ieri erano 37.255. I decessi sono 546 (ieri +544 per un totale di 45.229 vittime) e le persone dimesse 9.376, ieri +12.196. In totale i tamponi sono stati 195.275, ovvero 32.420 in meno rispetto a ieri quando erano stati 227.695. Sale invece il tasso di positività che è intorno al 17% ieri era di circa il 16%.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 32.047 (+649, ieri +484), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.422 (+116, +3,5%; ieri +76).

