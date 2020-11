Rossella Brescia, il marito Luciano Cannito negazionista? "Berlusconi, Scotti, Conti. Tutti guariti e libertà annullate"

Alessandra Menzani 17 novembre 2020 a

Luciano Cannito, coreografo, marito di Rossella Brescia, esprime la sua opinione decisamente forte su Twitter sul coronavirus e il mondo dei vip insorge. Scrive Cannito: "Trump, Berlusconi, Johnson, Totti, Blasi, Ronaldo, Pellegrini, Scotti, Mancini, Conti, Maionchi, Hunziker, Zilli, Raggi,ecc. Tutti malati di Covid con titoloni di giornali per dimostrare pericolosità. Tutti guariti. Economia massacrata, libertà annullate per una malattia con guarigione 99,5%?". Cannito esprime posizioni non isolate ma sicuramente estreme, infatti la maggior parte delle persone è in netto disaccordo. Sua moglie, però, mette mi piace al commento.

Critiche - "E le 45.229 persone morte in Italia da marzo fino a ieri?", scrive Claudio Plazzotta di Italia Oggi. Selvaggia Lucarelli aggiunge: "Con Sepulveda la cosa è scappata di mano". Duro Rudy Zerbi, discografico e volto tv: "Twitter dà la possibilità di cancellare i tweet pubblicati. In questo caso ci farei un pensierino Luciano, te lo dico con grande stima e affetto". E Nina Zilli? "Non sapevo di essere guarita".

Figuraccia o verità scomoda?

