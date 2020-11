Coronavirus, Martina Bonaretti morta a soli 21 anni: "Questa volta è diverso", perché la tragedia sconvolge tutta Italia

18 novembre 2020 a

Morire a 21 anni di coronavirus. A Luzzara, provincia di Reggio Emilia è lutto per la tragedia di Martina Bonaretti. L'annuncio lo dà il sindaco in persona, Andrea Costa, su Facebook. Giovedì scorso la giovane era stata condotta in ospedale a Guastalla, con sintomi riconducibili al Covid. Le sue condizioni sono peggiorate nei giorni successivi, fino al decesso. "Quasi sempre evito di parlare di chi ci lascia, soprattutto se appartiene alla famiglia della nostra comunità locale - sono le parole del sindaco di Luzzara - ma questa volta non posso evitarlo. Stasera si è spenta una straordinaria ragazza, che aveva solamente 21 anni e che è stata aggredita dal Covid".



"La conoscevo da quando è nata, come conosco tutta la sua splendida famiglia", sottolinea Costa. "lo so che da mesi, purtroppo,sentiamo parlare di decessi, e già altre famiglie hanno dovuto piangere i loro cari. Ma questa sera è diverso. Questa sera fa più effetto perché la malattia ha spezzato una vita che stava ancora germogliando. Usiamo meno leggerezza d'ora in avanti nel parlare della malattia, e quella leggerezza invece mettiamola nei rapporti tra le persone che spesso si deteriorano per delle stupidaggini".

