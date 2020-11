Che tempo che fa, "il nostro Lucianone non ce l'ha fatta". Gigante buono, 48 anni, infermiere: stroncato dal Covid, morte sconcertante

16 novembre 2020 a

"Il nostro Lucianone non ce l’ha fatta". Fabio Fazio e Che tempo che fa partecipano al dolore dei colleghi di Luciano Quaglieri, l'infermiere del San Filippo Neri scomparso a soli 48 anni per Covid. "Un gigante di più di 2 metri, uno degli angeli del San Filippo, intento a curare i pazienti e a proteggere con la sua imponenza i colleghi dai medesimi, è morto dopo aver contratto il Covid - si legge su Twitter -. Un dolore scellerato ci ha investito tutti... Spero nella gratitudine delle migliaia di pazienti che questo uomo ha assistito. Lui sapeva sempre come prendere le persone, aveva una grande capacità. Era amato da tutti. Lascia un buco. Una perdita gravissima". Un ricordo commosso e una drammatica conferma: questo virus colpisce soprattutto chi è in prima linea nella battaglia.

