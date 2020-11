Coronavirus, il bollettino del 19 novembre: 653 morti e 36mila nuovi contagi. Calano i ricoveri, stabile il tasso di positività

19 novembre 2020 a

Segni di tenuta nel bollettino relativo all'emergenza coronavirus di oggi, giovedì 19 novembre. I nuovi contagi sono 36.176, di poco superiori rispetto ai 34.282 della vigilia. Sensibile calo delle vittime: 653 morti rispetto ai 753 di mercoledì. Anche i ricoveri sono in chiara frenata: 42 nuove terapie intensive e 106 ricoverati con sintomi, rispetto ai 58 e 538 della vigilia. In totale, sono stati effettuati 250.186, un numero maggiore rispetto ai 243.834 di ieri. Il tasso di positività si assesta al 14,5%, in calo dello 0,1 rispetto a mercoledì. Da inizio pandemia, il totale delle vittime sale a 47.870, il totale ei guariti o dimessi a 498.987. I soggetti attualmente positivi sono 761.671.

Di seguito, i dati regione per regione:

Lombardia 348.442 (+7.453, +2,2%; ieri +7.633)

Piemonte 140.177 (+5.349, +4%; ieri +3.281)

Campania 125.276 (+3.334, +2,7%; ieri +3.657)

Veneto 112.691 (+3.753, +3,4%; ieri +2.972)

Emilia-Romagna 97.814 (+2.1160, +2,3%; ieri +2.371)

Lazio 94.782 (+2.697, +3,9%; ieri +2.866)

Toscana 88.677 (+1.972, +2,3%; ieri +2.508)

Sicilia 48.399(+1.871, +4%; ieri +1.837)

Liguria 45.994 (+792, +1,8%; ieri +775)

Puglia 39.347 (+1.263, +3,3%; ieri +1.368)

Marche 25.101 (+667, +2,7%; ieri +479)

Abruzzo 21.842 (+649, +3,1%; ieri +641)

Friuli-Venezia Giulia 21.922 (+1.197, +5,8%; ieri +796)

Umbria 20.567 (+556, +2,8%; ieri +501)

P. A. Bolzano 19.381 (+696, +3,7%; ieri +581)

Sardegna 16.997 (+479, +2,9%; ieri +422)

P. A. Trento 13.527 (+266, +2%; ieri +236)

Calabria 12.512 (+506, +4,2%; ieri +936)

Basilicata 5.883 (+271, +4,8%; ieri +237)

Valle d’Aosta 5.677 (+91, +1,6%; ieri +87)

Molise 3.520 (+154, +4,6%; ieri +98)

