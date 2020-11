Coronavirus, bollettino 22 novembre: 28.337 casi e altri 562 morti. Calano i decessi, ma aumenta il tasso di positività

22 novembre 2020 a

a

a

Sono 28.337 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 34.767), a fronte di 188.747 tamponi giornalieri effettuati (ieri 237.225) 48mila in meno, con la percentuale di positivi al 15% (ieri 14,6%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 22 novembre sulla situazione coronavirus in Italia. Le vittime sono 562 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3.801 (+43), ieri erano +10. I casi attualmente positivi sono 805.947. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 13.574, per un totale di 553.098. I ricoverati con sintomi sono 34.279 (+216). Sono invece 767.867 le persone in isolamento domiciliare (+13.942). La Lombardia resta la regione con il maggior incremento di nuove infezioni (5.094 nuovi casi) seguita da Campania e Veneto.

