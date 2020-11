Sci, piste chiuse a Natale? La rivolta degli operatori di settore. E Luca Zaia: "Un suicidio"

23 novembre 2020 a

a

a

Sconcerto e disappunto dopo la proposta del governo di tenere chiuse le piste da sci a dicembre. Gli operatori del settore non ci stanno e protestano fin da ora: "In nove mesi non c’è stato un solo provvedimento congiunto tra i vari Paesi europei e ora si unirebbero tutti solo per chiudere lo sci?", commenta Valeria Ghezzi, presidente dell'associazione degli operatori funiviari italiani (Anef), riferendosi all'intesa con Francia e Germania cui starebbe lavorando l'esecutivo per limitare le vacanze sulla neve. "Ci si unisce per chiudere uno sport che si fa all’aria aperta, che è per sua natura distanziato e solo perché secondo il governo non siamo in grado di gestire la distanza nei punti di partenza delle cabinovie - continua la Ghezzi -. Chiediamo che su questo si decida non seguendo l'emotività". Il premier Giuseppe Conte non vorrebbe che si ripresentasse la stessa situazione dell'estate scorsa, che ha poi portato a un'impennata dei contagi da Covid. Ecco il perché della proposta. "La salute vene prima di tutto: se non andiamo al ristorante non andiamo nemmeno a sciare. Non chiediamo un trattamento diverso. Ma nel momento in cui il Paese riapre, lo sci non è da demonizzare", questa la replica della presidente dell'Anef. Anche perché in ballo ci sono 120mila posti di lavoro, come lei stessa spiega.

In apprensione anche ristoratori e albergatori. "Natale e Capodanno costituiscono il pilastro dell'intera stagione, quindi perdere le vacanze di Natale significa perdere tutto", replica Filippo Gerard, presidente Adava Federalberghi Valle D'Aosta. La stagione sciistica vale, infatti, tra i 10 e i 12 miliardi e - come afferma Gerard - nelle tre settimane che vanno da Natale all'Epifania mette a segno il 30 per cento del fatturato. Sull'argomento interviene anche Luca Zaia: "Le linee guida per gli impianti sciistici le abbiamo fatte nel rispetto della salute pubblica e di una economia che senza lo sci sarebbe messa a dura prova". Il governatore del Veneto, però, non è del tutto contrario a un'intesa all'interno dell'Ue: "Noi vorremmo che ci fosse un coordinamento europeo, perché chiudere Arabba o Cortina e pensare che nell'altro versante della montagna si scia tranquillamente sarebbe difficilmente giustificabile. Di sicuro una stagione senza sci per la nostra montagna sarebbe un suicidio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.