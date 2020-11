Roma, i due agenti che amoreggiano in auto? L'ipotesi: nessuna radio accesa, "accuse di abusi e vendetta"

24 novembre 2020 a

Ieri, lunedì 23 novembre, vi abbiamo dato conto di uno dei casi più dibattuti delle ultime ore: i due agenti di polizia locale che si sono lasciati andare a bollenti effusioni chiusi nella loro auto, al termine di un turno notturno, il tutto a Roma. Peccato che avessero scordato la radio accesa. Così, in centrale, hanno sentito tutto. E hanno capito cosa stava accadendo. Ma ora, la vicenda si tinge di giallo. secondo Fanpage.it, dietro la diffusione di quell'audio, ci sarebbe una vendetta. Secondo il sito, quest'ipotesi sarebbe rafforzata dal fatto che sarebbe complicato lasciare accesa la radio di servizio, poiché si attiverebbe soltanto digitando un codice. E così, si ipotizza che nell'auto fosse stata piazzata una microspia, responsabile della registrazione. E ancora, aggiunge Fanpage, la vigilessa protagonista della vicenda avrebbe in passato presentato due denunce per abusi sessuali subiti da due colleghi, l'ultima denuncia soltanto pochi giorni fa. Un caso, come detto, inquietante. Nel frattempo, i due vigili sono stati trasferiti, in attesa di conoscere esattamente come sono andati i fatti.

Raptus di due vigili, lo fanno in auto ma scordano la radio accesa: in centrale a Roma sentono questa "cosina"

