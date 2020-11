Palermo, tragedia a scuola: cade e batte la testa, morta una bambina di 10 anni

25 novembre 2020 a

Tragedia a Palermo, una bambina di 10 anni è morta a scuola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola, mentre faceva educazione fisica, sarebbe caduta battendo violentemente la testa. Secondo un'altra ipotesi però la bambina sarebbe caduta a causa di un malore. Il dramma è avvenuto all'istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo. La bambina sarebbe morta sul colpo, davanti agli occhi inermi dei compagni di classe e dell'insegnante. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla. Sul posto sono accorsi immediatamente anche i carabinieri, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.

A commentare la vicenda anche il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che esprime "profondo cordoglio e dolore" per la tragedia avvenuta e la "massima vicinanza alla famiglia". Intanto il Ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso.

