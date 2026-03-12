Firenze, maschi e femmine separati per il Ramadan: scandalo a scuola

"Abbiamo appreso che all'istituto scolastico Sassetti-Peruzzi di Firenze sono state allestite ben due aule per il Ramadan: una per le ragazze e una per i ragazzi. Una stanza dedicata alla preghiera non era sufficiente perché la religione prevede che uomini e donne (e quindi anche ragazzi e ragazze) preghino in luoghi separati. La cosa ancora più incredibile e surreale è che lo sdoppiamento dell'aula non sarebbe nemmeno frutto di una richiesta diretta degli studenti, ma un'iniziativa autonoma dell'istituto per prevenire polemiche sulle discriminazioni di genere. Una decisione che fa capire a che punto si sia arrivati pur di compiacere certi ambienti e che testimonia la totale genuflessione alla cultura islamica da parte di chi dovrebbe invece rappresentare tutti". Lo affermano, in una nota, consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Jacopo Cellai e Matteo Zoppini (componente della Commissione Cultura).

"Ci chiediamo perché alle altre religioni non sia riservato il medesimo trattamento - hanno proseguito Cellai e Zoppini -. Avviene tutto questo in nome di una cultura woke che ormai abbiamo capito avere l'obiettivo di smantellare le nostre radici culturali, e a pochi giorni dalla bocciatura nel Consiglio comunale fiorentino di una mozione che proponeva di riportare il presepe e il crocifisso nelle scuole cittadine. Siamo alla follia ideologica e al doppiopesismo perché si calpestano i simboli della nostra identità cristiana in nome di un finto laicismo ma ci si piega prontamente a ogni richiesta che arrivi dalle altre comunità. Le scuole devono essere luoghi di istruzione e di valorizzazione della nostra cultura non centri di culto dove si applicano pesi e misure diversi a seconda della convenienza politica della sinistra".