Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Acireale, propaganda per il "No" a scuola: docente distribuisce volantini

di
Libero logo
giovedì 12 marzo 2026
Acireale, propaganda per il "No" a scuola: docente distribuisce volantini

1' di lettura

A quanto apprende l'Adnkronos, l'ufficio scolastico regionale della Sicilia ha inviato gli ispettori in una scuola di Acireale, dopo le segnalazioni al ministero dell'Istruzione da parte di diversi studenti di un presunto caso di propaganda in classe a favore del No al referendum sulla riforma della giustizia. Da una prima ricostruzione, basata su più testimonianze, sembrerebbe che una docente abbia distribuito in classe volantini a favore del No, invitando gli studenti a distribuirli anche fuori dalla scuola e a fare propaganda contro la riforma.

C'è attesa per le determinazioni dell'Usr Sicilia sul caso e sulle possibili sanzioni disciplinari, visto che il ministro Giuseppe Valditara è intervenuto più volte sul tema, sottolineando la necessità di rispettare la par condicio anche a scuola. In particolare, Valditara già a Napoli nei giorni scorsi aveva avvertito che la scuola non può essere un luogo di indottrinamento e che sarebbero stati presi provvedimenti disciplinari verso chiunque avesse fatto propaganda a favore del Si o del No in classe al di fuori di una doverosa par condicio.

Referendum giustizia, chi evoca Falcone per "difendere" il Csm dimentica il passato

In certi momenti la battaglia referendaria appare più una partita in cui vince la squadra che fa meno autogoal, c...

Poi, ieri a Firenze, ha ribadito che le scuole sono pubbliche, vengono pagate con i soldi di tutti i cittadini e che pertanto si deve dare spazio al pluralismo, a un corretto confronto di opinioni e si deve favorire lo sviluppo dello spirito critico in ogni giovane. Una posizione che sembra aprire la strada alla probabile adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chi dovesse avviare campagne militanti di indottrinamento nelle classi

Referendum giustizia, Gaia Tortora stronca il "Fatto": "E cosa vuol dire? Papà avrebbe votato sì"

"E che vuol dire questo post? Gifuni fa (strepitosamente bene) l'attore e vota giustamente ciò che vuole...
tag
referendum giustizia
scuola
acireale

Giorgia Meloni all'evento a Milano Giorgia Meloni all'evento per il Sì a Milano: "Non abbiate paura di preferire il popolo alle caste"

Soliti comunisti Giorgia Meloni, la contestazione dei collettivi rossi: "Dimissioni governo"

Delirio Referendum, la sparata di Woodcock? Gaia Tortora senza parole: "Mi sento male..."

ti potrebbero interessare

Referendum, la sparata di Woodcock? Gaia Tortora senza parole: "Mi sento male..."

Referendum, la sparata di Woodcock? Gaia Tortora senza parole: "Mi sento male..."

Redazione
Chi è Annalisa Imparato, il magistrato per il Sì che manda in tilt le toghe rosse

Chi è Annalisa Imparato, il magistrato per il Sì che manda in tilt le toghe rosse

Redazione
Marco Rizzo choc: "Mia moglie derubata in metro, perché dovete votare Sì"

Marco Rizzo choc: "Mia moglie derubata in metro, perché dovete votare Sì"

Redazione
Referendum, rispunta Bonafede. E dimentica che voleva il sorteggio

Referendum, rispunta Bonafede. E dimentica che voleva il sorteggio

Francesco Storace