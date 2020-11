Coronavirus, bollettino 25 novembre: 26mila contagi, e 722 decessi. Calano i ricoveri per il secondo giorno

25 novembre 2020 a

Il bollettino di mercoledì 25 novembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 25.953 contagi su 230.007 tamponi analizzati, con tasso di positività sceso all’11,2% (-1,1). Il numero dei morti continua però a essere decisamente elevato: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 722 decessi per Covid, comunque meno degli 853 di ieri che rappresentavano un record dal 28 marzo e che quindi potrebbero essere stati il picco di questa seconda ondata. Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione rimane alta anche se per il secondo giorno consecutivo i ricoveri in reparti Covid sono diminuiti: oggi ci sono 34.313 posti occupati, 264 in meno di ieri. Le terapia intensive sono invece leggermente aumentate (3.848, +32). Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia conferma i progressi nel contenimento del contagio: i casi giornalieri sono stati 5.173. In quadrupla cifra ci sono anche Piemonte (2.878), Campania (2.815), Vento (2.660), Emilia Romagna (2.130), Lazio (2.102), Sicilia (1.317) e Puglia (1.511).

