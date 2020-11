Martano, la "pubblicità progresso" pro-mascherina: "Non ti chiediamo mica di mettere una pigna in..."

30 novembre 2020 a

"Non passare da stupido". Questo il titolo della pubblicità progresso ideata dal Comune di Martano, provincia di Lecce, per sensibilizzare la cittadinanza ad un uso corretto della mascherina. A suggerire le frasi ad effetto per la campagna sono stati gli utenti sul web. Così il comune ha poi scelto le migliori frasi tra tweet e post per poi pubblicarle sul proprio account. Tra queste, la seguente: "Capirei se ci chiedessero di mettere una pigna in c***, ma è semplicemente una mascherina davanti a naso e bocca. Quel testo e quell'immagine del comune di Martano, per ovvie e scontate ragioni, hanno fatto il giro del web, ricevendo plausi e critiche a seconda delle posizioni sul coronavirus. Certo, immagini più efficaci di una "pigna in c***" potevano anche essere scovate...

