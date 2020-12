Dpcm Natale, indiscreto su Giuseppe Conte: spostamenti tra regioni, congiunti e seconde case, cosa cambia dal 21 dicembre

01 dicembre 2020 a

a

a

Il nuovo Dpcm specifico per il Natale è al centro delle varie riunioni di governo. Fonti parlamentari hanno riferito all’Adnkronos che il confronto tra Giuseppe Conte, il ministro Roberto Speranza e i capigruppo della maggioranza è ancora aperto, ma ormai le indicazioni alla base del nuovo decreto appaiono piuttosto chiare. Innanzitutto è stata confermata l’intenzione di impedire gli spostamenti tra le regioni gialle a partire dal 21 dicembre, anche se si stanno valutando alcune eccezioni per i ricongiungimenti familiari e per le seconde case. La terza possibilità, quella di raggiungere anche gli alberghi, è invece ritenuta molto più difficile e rischiosa da percorrere.

“Fino ad ora Conte è stato aperto alla possibilità dei ricongiungimenti familiari”, hanno confermato le fonti parlamentari all’Adnkronos, specificando che le nuove misure dovrebbero essere valide dal 21 dicembre al 6 gennaio, ovvero nel periodo di piena festività. Inoltre nel corso della riunione con i capigruppo di maggioranza è stato affrontato il tema della scuola, con il ritorno tra i banchi che potrebbe avvenire già il 14 dicembre, senza attendere il nuovo anno: l’ipotesi sarebbe stata avanzata dal premier, che vorrebbe dare più che altro un segnale politico e sociale, dato che in realtà non vi è alcuna necessità di riaprire solo per pochi giorni prima della pausa natalizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.