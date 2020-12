Fuori dal coro, Mario Giordano e il ristoratore col pub aperto: "Rischia la multa, lo sa?". "Lo Stato non mi ha dato soluzioni, devo arrangiarmi"

02 dicembre 2020 a

"Il suo pub è pieno, tutta gente che rischia la multa lo sa?". Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4 si collega con Francesco, un ristoratore veneto già sanzionato per aver tenuto il suo locale aperto la sera. "Sì sì ne sono consapevole, lo sanno anche loro ma stanno cercando di darmi una mano per andare avanti", spiega il professionista a un incredulo Giordano: "E come fa? Va avanti comunque?". "Direttore, io ho 30 dipendenti, soluzioni lo Stato non ne ha date e devo arrangiarmi io con quello che trovo".





che una provocazione, un esempio di "resistenza civile": Giordano ne ha collezionate varie, in studio, per far emergere il quadro di una Italia disperata ma non rassegnata a morire. Di crisi economica, se non di Covid.

