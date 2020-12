Meteo, il maltempo si abbatterà sull'Italia: "Neve in pianura e rischio nubifragi molto alto"

03 dicembre 2020 a

Un forte maltempo si abbatterà sull'Italia nel weekend del 5 e 6 dicembre. La perturbazione fino a giovedì indugia al Sud con condizioni di maltempo a tratti intenso, è destinata ad uscire di scena venerdì, ma sarà seguita a breve distanza da un nuovo fronte in arrivo dall'Atlantico. Questo - stando a quanto riportato da 3B Meteo che parla di un peggioramento con forte maltempo che vedrà protagonista il Nord, parte della Sardegna e sul medio-alto Tirreno, con copiose nevicate sulle Alpi e anche a bassa quota al Nord, fino in pianura sul Nordovest. Fiocchi di neve dunque in pianura su Piemonte e Lombardia occidentale, ma anche a Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno.

Qualche schiarita invece nella giornata di sabato sulle Alpi occidentali mentre per Piemonte, Liguria, Lombardia e Triveneto, Sardegna e regioni del medio-alto Tirreno non c'è tregua. Anzi, il rischio di nubifragi a ridosso delle Alpi orientali e in Toscana è molto alto. Così come la possibilità di qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, altrove rimane asciutto con parziali schiarite.

