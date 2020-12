Vincenzo De Luca, il primo test coronavirus sui rom: al campo di Scampia tasso di positività sconvolgente

03 dicembre 2020 a

A Napoli una sconvolgente scoperta su rom e coronavirus potrebbe cambiare il quadro nell'intero Paese. Il personale della Asl Napoli 1 è riuscito a entrare nel campo nomadi di Scampia per sottoporre ai test i residenti, operazione finora mai riuscita. Su 370 tamponi eseguiti, 95 persone sono positive al virus, per un valore del 25,68% della popolazione del campo. Uno su quattro ha il Covid. Cosa significhi questo a livello di contagio è evidente, dato che la popolazione del campo rom durante il giorno gira indisturbata per la città, così come accade su tutto il territorio italiano. Per questo il governatore campano Vincenzo De Luca ha deciso di istituire una zona rossa lungo la Circumvallazione esterna di Scampia, per almeno 14 giorni. La Regione invita le forze dell'ordine a garantire il rispetto dell'ordinanza: il timore che i rom positivi possano continuare con la vita di sempre, infatti, è fortissimo.

