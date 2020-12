Non è l'Arena, Alberto Genovese accusato di seconda violenza. Giletti, lo scoop sulla 23enne a Ibiza

06 dicembre 2020 a

a

a

Seconda indagine su Alberto Genovese, per violenza sessuale. E a Non è l'Arena Massimo Giletti assicura dettagli inediti e testimonianze scabrose. Dopo la 18enne che l'ha accusato di abusi durante una festa a Terrazza Sentimento, il lussuoso attico milanese dell'imprenditore con vista sul Duomo, arriva la conferma: ci sarebbe un altro fascicolo aperto in Procura a Milano in seguito alla denuncia di una 23enne, che ha confessato di essere stata violentata da Genovese durante una festa a Ibiza, in Spagna, a Villa Lolita dove la compagnia di amici di Genovese stava trascorrendo le vacanze la scorsa estate. Giletti ne aveva già parlato settimana scorsa, chiedendo all'amico dell'imprenditore, Daniele Leali, che cosa fosse accaduto quella sera. "Avevano fatto sesso lui, la fidanzata e questa ragazza, io non so niente - si era difeso l'uomo -. So solo che è rimasta ancora con noi in villa, la sera dopo si è arrabbiata perché non era stata invitata a una festa e se n'è andata in un'altra villa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.