"La Flotilla fa tappa alle Baleari: festa grande!", un video compromettente

Destinazione Gaza. Ma con pausa "tecnica" a Ibiza. Non c'è che dire: gli attivisti proPal della Global Sumud Flotilla non ne stanno indovinando una, soprattutto sui social. Qualche giorno fa erano diventate virale le immagini di una delle imbarcazioni, ancora ferme nel porto di Barcellona, sulle quali si ballava e si cantava scatenati. In particolare, l'influencer Ana Alcalde, "convertita all'Islam", era diventata il volto e il corpo dell'euforia dei filo-palestinesi. Una immagine festaiola e spensierata che fa a cazzotti con le scene drammatiche provenienti dalla Striscia. Ma la coerenza, si sa, non è proprio una delle virtù della Flotilla.

Ora su X sono diventati virali altri video provenienti dalle Isole Baleari, dove le imbarcazioni si sarebbero fermati a fare scalo per non meglio precisate questioni tecniche. C'è chi parla di Ibiza, chi di Maiorca, chi di Minorca. Ma il quadro cambia di poco: una volta sbarcati (il viaggio dalla Catalogna è piuttosto breve), gli attivisti si sono concessi una serata di baldoria, immortalata ancora una volta dagli smartphone. La flotilla proPalestina hace una "parada técnica" en Ibiza pic.twitter.com/MFlIqOnmng — MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) September 6, 2025 Strategia comunicativa bizzarra, ai limiti del clamoroso autogol. Protagonista, ancora una volta, la bionda Ana accompagnata da altri compagni di lotta. Per ora, però, solo lotta alla noia. La Alcalde, in ogni caso, ha definito "un bulo", letteralmente una bufala, la notizia della sua partecipazione alla allegra festicciola balearica e attaccato i media spagnoli che l'hanno riportata in quanto "parafascisti". La rubia de las tetas grandes afirma que es "un bulo" que se haya ido de fiesta a Ibiza y dice que los medios como @MediterraneoDGT son "ultrafascistas" pic.twitter.com/VQhmHJbcdR — MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) September 8, 2025 Nel frattempo, qualcuno ha lasciato indietro la ciurma ed è già partito verso il Medio Oriente. E' Greta Thunberg, accolta come una eroina in Tunisia. Oltre mille persone si sono radunate al porto di Sidi Bou Said per salutare l'imbarcazione su cui viaggia la giovane attivista ambientalista svedese e altri sostenitori della causa palestinese. "Sappiamo tutti perché siamo qui - ha dichiarato Greta -. Dall'altra parte del mare è in corso un genocidio, una fame di massa causata dalla macchina assassina di Israele". Secondo gli organizzatori, oltre 130 attivisti di diversi Paesi si sono già registrati per imbarcarsi da Tunisi e unirsi alla missione.

Da Bruxelles però è gelo istituzionale. L'Unione Europea afferma di "non incoraggiare" le flottiglie che trasportano aiuti umanitari e attivisti filo-palestinesi a Gaza "perché fondamentalmente possono aggravare la situazione e mettere a rischio i partecipanti", ha affermato la portavoce della Commissione Ue Eva Hrncirova. "Il modo migliore per fornire aiuti umanitari", ha spiegato, è tramite organizzazioni partner che lavorano sul campo. "Questo è ciò che cerchiamo di ottenere, fornire aiuti umanitari su larga scala, e manteniamo aperti i canali con Israele e parliamo con le autorità israeliane".