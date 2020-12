Coronavirus, il bollettino di domenica 6 dicembre: 18.887 nuovi casi e 564 decessi

06 dicembre 2020 a

a

a

Scendono ancora i contagi da coronavirus. Nel bollettino di domenica 6 dicembre questi sono 18.887 (ieri erano +21.052). Di pari passo calano anche i decessi. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 564, (ieri erano +662). Cifre che portano il totale di casi di Covid-19 da inizio pandemia a 1.728.878 persone, mentre i decessi a 60.078 da febbraio.

Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 913.494: 17.186 quelle uscite oggi dall’incubo Covid-19. E gli attuali positivi — i soggetti che al momento hanno il virus — risultano essere in totale 755.306, +1.137 rispetto alla giornata di ieri. I tamponi sono stati 163.550 ovvero 31.434 in meno rispetto a ieri quando erano stati 194.984.

I posti letto occupati in rianimazione sono -63 rispetto al giorno prima (ieri -50), ma sono entrate +150 persone in terapia intensiva (ieri +192). I ricoverati nei reparti Covid ordinari invece sono 30.391 in totale: i posti letto occupati sono +233 rispetto al giorno prima (ieri -1.043).

