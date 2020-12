Lombardia, Attilio Fonana: "Sarà zona gialla da domenica 13 ottobre". Si vede la luce, cambio "posticipato" di un giorno

09 dicembre 2020 a

a

a

La fine di un incubo? Non ancora, ma si avvicina: da domenica, la Lombardia diventa zona gialla. Si allentano insomma le misure per il contenimento del coronavirus. La decisione è stata ufficializzata dopo il bollettino di ieri, martedì 8 dicembre, che contava 1.656 nuovi positivi in Regione (solo 124 a Milano città), 5.699 guariti e un indice Rt a quota 0,71. La conferma al fatto che la Lombardia sarà zona gialla è arrivata direttamente dal governatore, Attilio Fontana, che ha fatto sapere sui social: "Da domenica 13 dicembre la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore", ha concluso Fontana. Le attese erano per una zona gialla già sabato 8 dicembre, ma con discreta evidenza si è preferito evitare "un esodo" per i due giorni, riaprendo soltanto alla domenica. E la Lombardia, finalmente, torna a vedere la luce.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.