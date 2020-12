Alberto Genovese, il braccio destro Daniele Leali indagato per droga: la sua posizione si complica

11 dicembre 2020 a

Un nuovo indagato nell'inchiesta sulla presunta violenza sessuale a carico dell'imprenditore Alberto Genovese. Si tratta di Daniele Leali, considerato il braccio destro dell'ex ad di Facile.it, ora in cella con l'accusa di aver prima stordito con un mix di coca rosa e ketamina e poi stuprato una 18enne ospite nel suo appartamento a Milano, dove era in corso una festa. Invece per Leali, che sarebbe stato l'organizzatore dei party sulla "Terrazza Sentimento", l'accusa è detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo, che al momento è a Bali per lavoro, è atteso in Italia per il 19 dicembre, come spiega Repubblica. Nei giorni scorsi era stato ospite in collegamento a Non è l'arena, il programma di Massimo Giletti: al termine della puntata, era stato ricoverato per un collasso "da stress" dovuto ai moltiplici attacchi ricevuti sui social per quanto detto a La7,.

