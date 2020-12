Non è l'Arena, Massimo Giletti e la chat segreta di Alberto Genovese: "Leali, questa roba qua non è normale"

14 dicembre 2020 a

"Nessuno capisce niente". Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 sbatte in faccia a Daniele Leali la chat degli amici di Alberto Genovese, che manda messaggi per invitare tutti alla festa della presunta violenza sessuale, avvenuta il 10 ottobre scorso nel suo attico milanese, l'ormai famigerata Terrazza Sentimento. "Buonanotte cucciolini, domani voglio vedervi decollare", incalza l'imprenditore.







L'amico Leali, indagato per aver organizzato la festa, prova a difendersi sottolineando le risposte degli ospiti all'indomani, entusiasti e ignari di quanto accaduto nella camera da letto tra il padrone di casa e una 18enne. "Tutti vivono così? - allarga le braccia Giletti - bevono, si drogano e...". Leali lo interrompe: "Non si drogano, vengono a vivere una festa normale a ballare, mangiare...". E Giletti esplode: "Normale mica tanto, con grammi di cocaina e droga normale non è, non mi faccia passare per moralista. Permette?".





