Coronavirus, l'Ema verso il via libera al vaccino BioNTech-Pfizer : "Si parla del 26 dicembre"

15 dicembre 2020 a

a

a

Si accorciano i tempi: l'Agenzia europea del farmaco (Ema) intende approvare il vaccino BioNTech-Pfizer già il 23 dicembre. Ad anticiparlo è il quotidiano tedesco Bild, che cita fonti della Commissione Ue e del governo tedesco. Stando a quanto riferisce il tabloid, l’inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus potrebbe iniziare in Germania entro l’anno: "Si parla del 26 dicembre", è l'ipotesi. Una notizia, questa, che trova riscontro nelle parole del ministro alla Sanità tedesco Jens Spahn: "Puntiamo tutto sul fatto che il vaccino sia approvato prima di Natale".

Intanto l'ordinario di Immunologia all’Università di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi, Mario Clerici rassicura: "Abbiamo comparato la sequenza di 15mila diversi casi isolati di coronavirus e abbiamo visto che il virus muta, anche se molto poco e che non ha alcun effetto clinico né per quanto concerne l’epidemia né per quanto concerne i vaccini".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.