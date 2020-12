Cartabianca, Agostino Miozzo: "Una discussione animata, ma abbiamo raggiunto un accordo sull'inasprimento delle misure"

16 dicembre 2020 a

"Oggi è stata una giornata complessa". Agostino Miozzo, ospite a Cartabianca su Rai3, ha sintetizzato così il tira e molla al governo per le nuove misure anti-Covid da da adottare. Il coordinatore del Cts, nel salotto di Bianca Berlinguer, ha parlato di "discussioni animate. Ma abbiamo raggiunto un accordo su un’indicazione: è necessario inasprire le misure di controllo della pandemia. Dobbiamo essere attenti agli spostamenti. Dobbiamo restringere molto".

I morti raddoppiano, un bollettino tragico: 846 in 24 ore, ombre nere sulle feste. Tasso di positività e ricoveri, ecco il trend

Stando a quanto riportato dal Corriere infatti al vaglio di Pd e M5s ci sarebbe un lockdown nelle due settimane più a rischio, quelle dal 24 dicembre al 6 gennaio. Una misure estrema che vedrebbe ristoranti chiusi, saracinesche dei negozi non alimentari abbassate e divieto di spostamento nel Comune, se non per urgenza, salute e necessità. Esattamente come durante la prima ondata.

