Dpcm Natale, lockdown dal 24 dicembre al 6 gennaio, le ipotesi del governo. Oggi alle 12 la decisione

16 dicembre 2020 a

a

a

Italia in lockdown totale dal 24 dicembre al 6 gennaio. È questa una delle ipotesi sul tavolo del governo. La sostengono soprattutto Roberto Speranza, Dario Franceschini e Francesco Boccia, la cosiddetta ala dura dell’esecutivo. Questo vorrebbe dire ristoranti chiusi, saracinesche dei negozi non alimentari abbassate e divieto di spostamento nel Comune, se non per urgenza, salute e necessità. Il presidente del Consiglio invece preferirebbe la linea morbida tracciata anche da Italia Viva e da parte del M5S: al massimo, una fascia arancione nazionale. Oppure un’altra ipotesi è quella di far scattare la chiusura di negozi e ristoranti nei festivi e prefestivi: 24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio ed Epifania. Nove giorni di zona rossa dunque. Per il Viminale la soluzione più sicura è chiudere tutto. “Se teniamo aperto, i controlli sono più difficili e i rischi più grandi”, spiega la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese.

La decisione comunque arriverà oggi: come anticipato dal Corriere della Sera il premier Conte riunisce i capi delegazione alle 12 per decidere sul Natale. Si frena, poi, sul ritorno a scuola, perché una parte del governo ritiene troppo pericoloso aprire gli istituti il 7 gennaio. E si litiga anche sugli assembramenti nelle vie dello shopping: i ministri che spingono per regole più severe vogliono chiudere tutto già da questo weekend (18-20 dicembre), mentre Conte non ritiene giusto impedire di muoversi a chi ha già comprato biglietti ferroviari o aerei.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.