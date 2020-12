Coronavirus, Roberto Burioni contro San Marino: "Ha il primato mondiale di morti ma autorizza il cenone, complimenti"

17 dicembre 2020 a

Roberto Burioni contro San Marino e la sua decisione di tenere locali e ristoranti aperti fino all’una di notte il 31 dicembre, a Capodanno. “Quando si ha un primato mondiale (quello dei morti per Covid-19 in rapporto alla popolazione) mi pare giusto impegnarsi per difenderlo a tutti i costi. Complimenti a San Marino”, ha scritto il medico sulla sua pagina Facebook. La scelta aperturista dello Stato è stata anticipata dal segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, alla trasmissione Viceversa dell’emittente locale Rtv: “Piuttosto che chiudere a mezzanotte e lasciare che gli avventori facciano il brindisi fuori dal locale, crediamo sia meglio che restino all'interno con le dovute misure di sicurezza, mascherina e distanza”.

