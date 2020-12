Barilla, "grazie per l'impegno". Pazzesco regalo di Natale: quanto si trovano in più sul conto tutti i dipendenti

18 dicembre 2020 a

a

a

Per i dipendenti Barilla l'azienda ha previsto per Natale un premio di mille euro per ogni dipendente, per "ringraziarli" del loro impegno. La notizia l'ha data il segretario nazionale della Uila Uil Pietro Pellegrini. Un gesto che colpisce soprattutto visto l'attuale momento storico di crisi perenne, aggravato in questo 2020 dal flagello del Covid-19. Ad apprezzare il gesto, oltre ovviamente i dipendenti, è stato anche il sindacato che ha detto parole d'elogio per la dirigenza dell'azienda alimentare. "Siamo estremamente contenti che la Barilla abbia voluto, ancora una volta, rimarcare il valore essenziale delle lavoratrici e dei lavoratori che con i loro sacrifici e, possiamo dirlo, anche con il loro coraggio hanno continuato a lavorare nonostante le difficoltà che tutti conosciamo. Un impegno eccezionale che ha trovato, in questo Gruppo, una risposta altrettanto eccezionale", ha precisato sempre Pellegrini.

Barilla, la retromarcia: ora assume il guruo del mondo omosessuale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.