Decreto Natale, Vincenzo De Luca: "Non ho capito nulla, la Campania resta arancione"

19 dicembre 2020 a

a

a

Vincenzo De Luca cambia di nuovo le carte in tavola e non permette alla sua Regione di diventare gialla. La Campania, infatti, sarebbe dovuta passare alla fascia con meno restrizioni già domani, domenica 20 dicembre. Ma per il governatore non è ancora il momento: la Regione resterà in zona arancione fino al 24 dicembre, quando entrerà in vigore la zona rossa prevista dal Decreto Natale. "Immagino sarete tutti entusiasti dopo le decisioni del governo nazionale. Io non ho capito niente, voi avrete capito più di me... giallo, rosso, arancione, non si è capito niente - ha detto De Luca ad un evento a Pompei -. La Campania rimane come è adesso. La Regione prende qualche misura di contenimento per questo fine settimana. Noi stiamo uscendo prima delle altre Regioni e meglio delle altre Regioni da questa fase, ma basta poco per rovinarci”.

"Natale e Capodanno? Non esistono". De Luca, roba da regime sanitario: la Campania se ne frega del governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.