Coronavirus, bollettino 21 dicembre: 10mila contagi, 415 morti ma schizza il tasso di positività per il crollo dei tamponi

Da quando il premier Giuseppe Conte ha tenuto la conferenza stampa per illustrare le restrizioni previste nel decreto Natale, la raccolta dati sembra avere un po’ mollato il colpo. Si dirà che il sabato e la domenica come al solito si effettuano e analizzano meno tamponi, ma così è davvero difficile capire il reale andamento dell’epidemia. In proporzione, infatti, il bollettino di lunedì 21 dicembre rilasciato dal ministero della Salute non lascia presagire nulla di buono: i contagi sono scesi a 10.872 ma solo grazie al crollo dei tamponi (87.889) che ha fatto sì che il tasso di positività schizzasse al 12,4% (+1,4), segno che la trasmissione del virus è ancora troppo alta. In più i morti sono passati dai 352 di ieri ai 415 di oggi, a fronte di 19.632 guariti: per capire se la media giornaliera attorno ai 700 decessi toccata nelle ultime settimane sia davvero passata si dovrà attendere i prossimi giorni, quando si spera che il numero dei tamponi torni a livelli accettabili, ovvero almeno intorno ai 200mila. Nel frattempo la situazione del sistema sanitario nazionale rimane pressoché invariata: -13 ricoveri in reparti Covid (25.145 posti letto attualmente occupati) e -12 in terapia intensiva, dove però i nuovi ingressi sono stati 161, segno che la mortalità è ancora molto grave.

