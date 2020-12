Covid a Bergamo e piano pandemico, "Non andate dai pm". La mail "urgente" dell'Oms ai suoi funzionari

22 dicembre 2020 a

“Siete pregati di non andare dai pm”. L’insolito ordine è arrivato dai vertici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il primo novembre scorso in una email “riservata, urgente e confidenziale”, Chantal Streijffert Garon, capo dell’ufficio legale di Oms Europa, ha scritto: "Siete pregati di non rispondere alla convocazione della Guardia di Finanza e di inviarci la richiesta dei pm in modo che possiamo allegarla alla nostra lettera alla Procura e al ministero degli Esteri”. Come riportato dalla trasmissione di Rai 3, Report, tra i destinatari della mail c’era il funzionario Oms di Venezia Francesco Zambon, che si è poi presentato spontaneamente rinunciando all’immunità diplomatica per essere sentito come testimone nell’inchiesta di Bergamo sulla gestione della pandemia. In un passaggio della lettera si legge: “Da notare che ci sono diverse cause legali in corso collegate al Covid e numerose inchieste parlamentari che coinvolgono l’Oms. Dobbiamo stare attenti a non creare un precedente o a rinunciare in modo implicito all’immunità partecipando agli interrogatori”.

