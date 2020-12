Il debutto di “Fernandina” la prima linea by Los Sclavo

24 dicembre 2020 a

Los Sclavo è il fiore all’occhiello dello shopping on line Made in Italy.

Nonostante la pandemia, l’azienda continua con nuovi investimenti e il 2021, in occasione della Fashion Week milanese, presenterà la sua nuova linea dedicata agli abiti da cerimonia e da aperitivo dal nome “Fernandina”.

Los Sclavo è la piattaforma web sinonimo dell’ “outlet dei grandi brand”, vanta oltre 40 mila articoli moda accessori per donna, uomo e bambino. Quest’anno, ormai agli sgoccioli, per l’azienda è stato importante e l’imprenditore Andrea Aiello ha le idee ben chiare, con entusiasmo ci parla della linea “Fernandina by Los Sclavo”: “Sono capi pensati per una donna sobria, autorevole, consapevole di sé e perciò stesso affascinante”. La nuova linea è un omaggio a tutte le donne, soprattutto possono scegliere a portata di click capi alla moda, a prezzi molto competitivi sul mercato.

Non solo, un altro focus dell’azienda è il prezioso blog, che offre tanti suggerimenti di stile e ha avviato un’iniziativa interattiva affinché sono gli stessi utenti a essere l’“immagine” del brand.

Inoltre, il sito di Los Sclavo si è completamente rinnovato, grazie agli importanti investimenti, è una vera e propria experience navigare e sfogliare pagina dopo pagina tutti gli articoli presenti per creare il proprio look.

Non solo donna, sono presenti numerosi capi per uomo e bambini: Los Sclavo è la piattaforma per tutta la famiglia.

Le immagini sono importanti: ogni singolo pezzo presente sul sito è accuratamente mostrato e si può vedere da più angolature, l’azienda tiene molto alla trasparenza e a far vedere la qualità dei prodotti presenti.

La vetrina virtuale è ben organizzata, il menù dà accesso a una selezione per brand, ogni singola proposta è corredata dal prezzo, dalle specifiche tecniche, dalla taglia al colore alle disponibilità.

Mentre, circa i tempi di spedizione sono uno dei punti forti di Los Sclavo, nell’arco di ben quattro giorni l’azienda compie le consegne in tutta Europa. Tra le grandi firme, sono presenti i marchi: Armani, Aspesi, Disegual, Calvin Klein, Moschino, Burberry, Marella, Guess, Kenzo, Met, Michael Kors, Versace jeans e Versus Versace e molti altri.

Le vetrine sono aggiornate a cadenza settimanale e dietro alla pagina web c’è un team di ben venti persone, con profili professionali diversi competenti e innovativi, che crede nella filosofia dell’azienda.

