Marco Bentivogli, reinfezione al coronavirus e ricovero: il caso che spaventa l'Italia

Uno spaventoso caso di reinfezione al coronavirus. Un caso tutto italiano. A novembre infatti aveva contratto il Covid-19 ed era guarito, ma ora il virus si è ripresentato. Marco Bentivogli, ex segretario generale della Fim Cisl e oggi coordinatore nazionale di Base Italia, è stato ricoverato d'urgenza nel primo pomeriggio del 24 dicembre al reparto Covid dell'ospedale Torrette di Ancona, a seguito di un peggioramento delle sue condizioni. La notizia è trapelata soltanto nelle ultime ore. Come detto, si tratterebbe di una re-infezione da coronavirus o di una ricaduta. La prima ipotesi è la più probabile. Una re-infezione che potrebbe essere stata causata dalla vicinanza a un soggetto positivo. Un caso, come detto, che inquieta.

