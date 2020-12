Fiorenzo Malvolti, il 94enne solo a Natale chiama i Carabinieri: "Potete venire a fare un brindisi con me?"

26 dicembre 2020 a

a

a

Una storia che commuove e, anche, fa un pizzico di rabbia. La storia è quella di Fiorenzo Malvolti, 94 anni, solo nel giorno di Natale. Così solo da chiamare i Carabinieri: "Buongiorno, mi chiamo Malavolti Fiorenzo, ho 94 anni e sono solo in casa, non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile, dieci minuti a venire a trovarmi perché sono solo", così alle divise di Alto Reno Terme, provincia di Bologna, nel cuore della notte. E così gli agenti sono andati a trovarlo: Fiorenzo li attendeva, parecchio emozionato. Dunque ha fatto due chiacchere con i due agenti, ha raccontato loro aneddoti sulla Seconda guerra mondiale ed è stato aiutato da questi a videochiamare i parenti lontani. Parenti che, ovviamente, tra dpcm e zone rosse non hanno potuto raggiungerlo. Poi ancora gli auguri di buon Natale, l'arrivederci e Fiorenzo è tornato nella sua solitudine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.