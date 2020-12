Vaccino, orrore dei no-vax: usano Auschwitz contro il siero, un fotomontaggio raccapricciante

29 dicembre 2020 a

L'ingresso è quello, inconfondibile, del campo di sterminio di Auschwitz. Solo che la scritta in cima al cancello è stata modificata al computer. Non c'è più il noto slogan "Arbeit macht frei", ovvero il lavoro rende liberi, ma un insensato "il vaccino rende liberi". A denunciare la cosa è stato Matteo Ricci, esponente dem e sindaco di Pesaro. Che ha postato l'immagine sui suoi profili social accompagnata da questo sfogo: «Inqualificabili! Quando l'estremismo no vax diventa vergognoso. Ma come si fa a fare un parallelismo del genere? Abbinare la più grande vaccinazione di massa per liberarci del Covid-19 alla tragedia dello sterminio degli ebrei è vomitevole. Vergogna!»

