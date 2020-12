Calabria, la messa del prete positivo: "Bevete dal mio calice". Il video della tragedia-Covid in chiesa: finisce in disgrazia

29 dicembre 2020 a

a

a

A Lungro, in provincia di Cosenza, un prete positivo al coronavirus ha fatto bere i fedeli dal suo stesso calice durante la messa. Ecco che il rischio focolaio è diventato enorme. Il video del fatto è immediatamente virale suoi social. Si vedono decine di fedeli bere dal calice durante la messa svolta secondo il rituale bizantino. Il sacerdote,di origine libanese, è risultato positivo al coronavirus. La Cattedrale di San Nicola di Mira, di Lungro (CS), capitale religiosa degli italo-albanesi, è stata chiusa per essere sanificata.

Il sindaco, Giuseppe Santoianni, ha subito firmato l’ordinanza. Secondo la liturgia del rituale bizantino, quanto fatto dai fedeli sarebbe la regola. Prevede, infatti, che tutti bevano dallo stesso calice durante l’eucaristia. La Cei, nel frattempo, però aveva modificato la liturgia proprio per la pandemia. Non a caso, i fedeli non scambiano più il segno di pace durante la messa. A ottobre c’era stato un altro focolaio. Uno dei partecipanti ad un battesimo era risultato positivo al Covid- 19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.