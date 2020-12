Coronavirus, bollettino 29 dicembre: 11mila contagi e 659 morti, nuova impennata dopo le feste

29 dicembre 2020 a

a

a

Il bollettino di martedì 29 dicembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 11.212 contagi, 17.044 guariti e 659 decessi. Quest'ultimo è il numero più alto fatto registrare dallo scorso 18 dicembre, quando erano stati registrati 674 morti a fronte di 18mila casi: purtroppo a distanza di due settimane la situazione reale non è cambiata, con l'Italia che inspiegabilmente continua ad avere il numero più alto di vittime del Covid nonostante le restrizioni pesantissime. Nei giorni scorsi c'era stato un calo netto dei morti, che oscillavano tra i 261 e i 459, ma soltanto perché durante le feste, tra tamponi e aggiornamenti in ritardo, il bollettino è stato poco attendibile. Inoltre va segnalato un aumento importante degli ingressi del giorno in terapia intensiva: nelle ultime 24 ore ce ne sono stati 256, anche se il saldo è negativo (-16) a causa dell'alta mortalità. Attualmente i posti occupati in rianimazione sono 2.549 mentre quelli in reparti Covid sono 23.662 (-270 rispetto a ieri). L'unica vera buona notizia è che il secondo carico da 470mila dosi di vaccino è in arrivo già stasera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.