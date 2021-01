Foggia, apre il fuoco dal balcone a Capodanno: sconvolgente, sapete chi è il signore nella foto?

03 gennaio 2021 a

Spunta un nuovo incredibile video di questo Capodanno, questa volta da Foggia. Nelle immagini, si vede sul balcone quest'uomo. E quest'uomo spara. Il punto è che il signore ritratto nelle immagini è Leonardo Iaccarino, presidente del Consiglio comunale di Foggia di Forza Italia. Nel video Iaccarino fa il vigile del fuoco. Spara a salve e afferma: "Non è una barzelletta". Dopo i primi quattro colpi, il politico simula altri spari. La pistola si inceppa e si sente la voce di un ragazzino che lo spinge ad aprire ancora il fuoco: "Spara, spara ancora. C'è un altro colpo". Ed effettivamente il quinto colpo viene esploso.

"Qualcuno si sta divertendo a mettere in giro questi video - ha replicato interpellato dall'Ansa Leonardo Iaccarino -. Se qualcuno vuole contestare che stavo con una pistola a giocattolo, faccia pure. Mi sembra assurdo che stare con una pistola giocattolo sul balcone di casa possa essere un fatto determinante per chiedere le mie dimissioni. Non mi dimetto. L'ha comprata mio figlio perché è una pistola giocattolo con tappo rosso. E io mi sono assicurato che si trattasse di un'arma a salve", ha tagliato corto.

