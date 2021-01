Dpcm, sei regioni verso l'arancione e altre due sotto osservazione: mezza Italia in lockdown di fatto?

04 gennaio 2021 a

Riunioni e vertici fiume e con finale scontato: si chiude, si chiude ancora. Dopo le indiscrezioni sulla zona bianca, sulla revisione al ribasso degli indici Rt per far scattare i diversi colori, trapelano ulteriori conferme circa l'imminente serrata in sei regioni, più altre due sotto stretta osservazione. Scontato l'arancione per Liguria, Veneto e Calabria, ma sotto osservazione ci sono anche Puglia, Lombardia e Basilicata. Anche il Lazio, per inciso, potrebbe rischiare. Proprio come l'Emilia Romagna. A far fede sarà l'ultimo report, che arriverà il prossimo venerdì, dopo l'ultimo del 31 dicembre. Insomma, in totale 8 regioni potrebbero di fatto ritrovarsi chiuse dal prossimo lunedì, in lockdown di fatto. Mezza Italia. A far temere il fatto che scattino chiusure di massa, anche quello a cui abbiamo già accennato, ossia la revisione al ribasso dell'indice Rt, che potrebbe far scattare in automatico colorazioni più severe (che soprattutto scatterebbero prima rispetto a quanto accaduto in passato).

