Francesco Boccia a La Vita in Diretta: "Zona bianca? Al momento opportuno", cosa succede dal 7 gennaio

04 gennaio 2021 a

a

a

Alberto Matano ha messo a segno un colpo importante per La Vita in Diretta, assicurandosi un intervento del ministro Francesco Boccia proprio nelle ore più calde per quanto riguarda la definizione del sistema che verrà applicato, a partire dal 7 gennaio, per la gestione dell’emergenza sanitaria. “La certezza è che le zone non cambiano: restano l’arancione, il giallo e il rosso”, ha assicurato il ministro per gli Affari regionali in diretta su Rai1. Il resto però è tutto in via di definizione, anche se le ultime indiscrezioni sembrano piuttosto chiare: il 7 e l’8 gennaio l’Italia sarà zona gialla, il 9 e il 10 arancione con divieto di spostamento tra le regioni, dopodiché per ogni regione varranno le regole previste in base all’indice Rt, con l’introduzione di una “zona bianca” per i territori con gli indicatori migliori. “In queste ore stiamo inasprendo le soglie”, ha svelato Boccia che poi ha aggiunto: “Tutte le valutazioni, compresa quelle sulle aree bianche, sono sul tavolo ma ne discuteremo al momento opportuno”.

Altra ondata di ricoveri, monta la terza ondata: bollettino, 348 morti. E il vaccino va a passo di lumaca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.